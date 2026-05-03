Zderzenie dwóch aut i motocykla. A2 zablokowana w kierunku Warszawy
Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 15 na 341. kilometrze A2 na jezdni w kierunku Warszawy. To odcinek trasy między węzłami Wartkowice i Emilia (Łódzkie). Na wysokości miejscowości Wiktorów zderzyły się dwa samochody osobowe i motocykl. Cztery osoby odniosły obrażenia.
Autostrada A2 w stronę stolicy jest całkowicie zablokowana, m.in. na czas lądowania śmigłowca LPR. Wyznaczono objazd przez węzeł Wartkowice do DK91 lub DK72.
Jak przekazał nam dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przy węźle Wartkowice jest kilkukilometrowy korek. Służby pomagają kierowcom opuścić autostradę. - Wypuszczamy kierowców, którzy utknęli i zobaczymy, jak wtedy będzie wyglądała sytuacja - przekazał dyżurny.
Utrudnienia mają potrwać co najmniej trzy godziny. Mogą tworzyć się korki.
Źródło: PAP, tvn24.pl
