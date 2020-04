"Ciało pobitego mężczyzny zawinęli w koc i wynieśli do garażu. Chcieli spędzić święta, jakby nic się stało"

W Wielki Piątek do łódzkich policjantów kryminalnych dotarła informacja o tym, że pod Zgierzem doszło do zbrodni.

- Cała trójka została zatrzymana. Szybko dołączył do tego grona ich 32-letni znajomy. W nocy policjanci wytropili ukrywającego się piątego uczestnika wydarzeń – mężczyznę w wieku 29 lat, który dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności za inne przestępstwo - informuje Kącka.

Tamten dzień

- Zdarzenie miało swój początek w minioną środę, kiedy to do domu 46 latka przyszedł jego 41-letni sąsiad oraz dwoje znajomych: 22-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta - mówi prokurator Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

- Wówczas to spotkali dwóch mężczyzn w wieku lat 29 i 32. Ci zaczęli się agresywnie zachowywać w stosunku do 41- latka. Nie było to jednak przeszkodą do kontynuowania spotkania - informuje Kopania.