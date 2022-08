Śnięte ryby w rzece Ner. Rekomendacje w sprawie kąpieli i wypasu bydła

czytaj dalej

Informacje o śniętych rybach w Odrze wędkarze zaczęli zgłaszać pod koniec lipca. Przez długi czas nie było nic wiadomo o działaniach podjętych przez władze i właściwe służby. Wokół sprawy rodzą się liczne pytania, począwszy od tego, jaka była przyczyna zatrucia wody i kto odpowiada za katastrofę ekologiczną, ale także inne. Czy ryby z Odry można jeść? Czy woda wodociągowa w nadodrzańskich miejscowościach nadaje się do picia? Co zrobić, jeśli mieszkamy lub byliśmy w pobliżu Odry i obserwujemy u siebie niepokojące objawy? W tvn24.pl podsumowujemy to, co wiemy do tej pory.