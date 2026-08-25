Łódź Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją Mikołaj Stępień |

Policja o zderzeniu dwóch samochodów ciężarowych i busa na S8 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak przekazał na antenie TVN24 młodszy kapitan Mateusz Młynarczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim, do wypadku doszło na drodze ekspresowej S8 na odcinku Czerniewice-Lubochnia, w kierunku Wrocławia.

Wypadek na S8 w pobliżu Czerniewic w województwie łódzkim Źródło zdjęcia: TVN24

Wypadek na S8 w pobliżu Czerniewic w województwie łódzkim Źródło zdjęcia: TVN24

Zderzenie trzech pojazdów na S8

Z kolei, jak przekazała aspirant sztabowa Aleksandra Cieślak, z dotychczasowych ustaleń wynika, że kierowca cysterny przewożącej piasek zatrzymał się na poboczu, aby wymienić koło. Na miejsce przyjechali jego dwaj znajomi podróżujący Fordem, aby mu pomóc. Kiedy mężczyźni wymieniali koło, uderzył w nich ciągnik siodłowy marki Volvo, którym kierował 37-letni mężczyzna.

Na miejscu zginęli 34-letni kierowca cysterny oraz 65-letni kierowca Forda. Ranny został pasażer podróżujący fordem, którego przetransportowano do szpitala w Tomaszowie Mazowieckim.

- Na miejscu zorganizowane są objazdy. Prowadzą one przez miejscowości Czerniewice, Lechów i Emilianów Utrudnienia na trasie potrwają jeszcze, myślę, przez około 2-3 godziny - poinformowała policjantka.

Wypadek na S8 w pobliżu Czerniewic w województwie łódzkim Źródło zdjęcia: TVN24