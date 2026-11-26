Łódź Ponad 50 kilogramów narkotyków. Policja rozbiła grupę przestępczą Oprac. Tomasz Mikulicz |

Łódzkie. CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem narkotykami Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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Policjanci ustalili, że grupa przestępcza na terenie województwa łódzkiego działała w latach 2025-2026. Jej członkowie do obrotu mogli wprowadzić ponad 50 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych. Pod koniec października zatrzymano 12 osób - 11 obywateli Polski oraz obywatelkę Ukrainy.

"Kolejną osobę doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego, gdzie przebywała w związku z innym postępowaniem" - informuje CBŚP.

Zatrzymano 12 osób Źródło zdjęcia: CBŚP

Usłyszeli szereg zarzutów

W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podejrzanym przedstawiono szereg zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednej z osób zarzucono kierowanie grupą.

"W toku czynności przeszukano lokale zajmowane przez podejrzanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 160 tysięcy złotych w gotówce, pięć pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 800 tysięcy złotych, a także narkotyki w postaci mefedronu i marihuany" - czytamy w komunikacie CBŚP.

Znaleziono ponad 160 tys. zł w gotówce Źródło zdjęcia: CBŚP

Dwie osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ustalono również, że dwie osoby objęte działaniami mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów sportowych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze CBŚP i prokuratura nie wykluczają kolejnych czynności.