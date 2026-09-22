Łódź Rozbili grupę podejrzaną o handel narkotykami. Siedem osób zatrzymanych Oprac. Svitlana Kucherenko |

Siedem osób zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe Źródło wideo: KWP Łódź Źródło zdj. gł.: Łódzka policja

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Łódzcy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami ze Zgierza, Pabianic, Poddębic i Łęczycy, przy wsparciu kontrterrorystów z Łodzi, Poznania i Opola zatrzymali siedem osób podejrzanych o posiadanie oraz udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Akcja została przeprowadzona 16 września na terenie powiatów zgierskiego i łęczyckiego. Zatrzymani to pięciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 30 do 51 lat.

Siedem osób zatrzymanych za handel narkotykami Źródło zdjęcia: KWP Łódź

Znaleźli prawie 800 gramów narkotyków

"W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie 800 gramów narkotyków, w tym mefedron, marihuanę oraz tabletki MDMA. Policjanci zabezpieczyli również blisko 25 tysięcy złotych, które jak wynika z ustaleń mogą pochodzić z handlu narkotykami" - informuje łódzka policja.

Siedem osób zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe Źródło zdjęcia: KWP Łódź

Siedem osób, które zatrzymano, usłyszało już zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz udziału w ich obrocie. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 12.

Na wniosek prokuratora decyzją sądu wobec pięciu zatrzymanych osób zastosowano areszt na trzy miesiące.