Rozbili grupę podejrzaną o handel narkotykami. Siedem osób zatrzymanych
Łódzcy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami ze Zgierza, Pabianic, Poddębic i Łęczycy, przy wsparciu kontrterrorystów z Łodzi, Poznania i Opola zatrzymali siedem osób podejrzanych o posiadanie oraz udział w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
Akcja została przeprowadzona 16 września na terenie powiatów zgierskiego i łęczyckiego. Zatrzymani to pięciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 30 do 51 lat.
Znaleźli prawie 800 gramów narkotyków
"W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie prawie 800 gramów narkotyków, w tym mefedron, marihuanę oraz tabletki MDMA. Policjanci zabezpieczyli również blisko 25 tysięcy złotych, które jak wynika z ustaleń mogą pochodzić z handlu narkotykami" - informuje łódzka policja.
Siedem osób, które zatrzymano, usłyszało już zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz udziału w ich obrocie. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 12.
Na wniosek prokuratora decyzją sądu wobec pięciu zatrzymanych osób zastosowano areszt na trzy miesiące.