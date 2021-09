Autostrada A2 do remontu. Utrudnienia dla jadących w kierunku Warszawy

We wtorek ruszyły prace remontowe na dziewięciokilometrowym odcinku autostrady A2. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię, a to wiąże się z utrudnieniami w ruchu pomiędzy węzłami Zgierz i Emilia (woj. łódzkie). W tym czasie ruch w obu kierunkach odbywa się na jednej nitce, kierowców obowiązuje też ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę.