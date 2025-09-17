Pseudokibice planowali bójkę przy autostradzie

Policjanci zapobiegli ustawce na autostradzie A1 Źródło: Policja Łódzka

Do zdarzenia doszło 13 września wieczorem. Tego dnia autostradą A1 wracali kibice dwóch zwaśnionych ze sobą klubów piłkarskich. Policjanci otrzymali informację, że planowana jest tak zwana ustawka na terenie województwa łódzkiego.

Zapobiegli bójce pseudokibiców

Jak informuje komisarz Adam Dembiński z KWP w Łodzi, funkcjonariusze ustalili, że na jednym z MOP-ów przy autostradzie A1 kibice planują konfrontację, a każda z ekip mogła liczyć kilkadziesiąt osób. - Funkcjonariusze potraktowali tę informację niezwykle poważnie i do działań bezpośrednio włączyli się funkcjonariusze I oraz III Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz komend powiatowych z Opoczna i Łęczycy. Pseudokibice w trakcie przejazdu wielokrotnie spowalniali swój przejazd, aby sprowokować konfrontację. Wtedy do działań przystąpili policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. Mundurowi zabezpieczali przejazd zwaśnionych grup, a w sytuacjach wymagających ich interwencji takowe realizowali - zrelacjonował Dembiński.

W sumie w trakcie przeprowadzonych przez policjantów czynności wystawiono cztery mandaty i zatrzymano jedną osobę poszukiwaną do odbycia kary więzienia. Ostatecznie do bójki pseudokibiców nie doszło.

