"Zapamiętajcie mordy ich rodzin"- pisał w sieci i zachęcał: "wpadajcie pieski". Teraz może wrócić do celi

Od kiedy wyszedł na wolność, publikował zdjęcia policjantów i ich rodzin. Narazili się 32-latkowi z Łodzi tym, że przyczynili się do jego wyroku. Mężczyzna tak otwarcie nawoływał do nienawiści, że w końcu zwrócił na siebie uwagę tych, których tak nie znosił.

"To te k***y policyjne co się do mnie pruły każdy z nich to pies zapamiętajcie ich mordy i ich rodzin" (pisownia oryginalna).