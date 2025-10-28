Policjanci zatrzymali 15 osób Źródło: tvn24.pl/CBZC

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Grupa, jak informuje policja, działała co najmniej od połowy 2024 roku. Schemat oszustwa polegał na kontakcie telefonicznym z pokrzywdzonymi oraz skłonieniu osób do przelania pieniędzy.

"W trakcie połączenia oszuści informowali nieświadomych użytkowników o przestępczych działaniach na ich koncie bankowym i za pomocą socjotechniki przekonywali, iż by uchronić zgromadzone środki należy wykonać przelew pod wskazane 'techniczne' rachunki bankowe" - informuje policja w opublikowanym komunikacie.

Zysk z przestępstwa był legalizowany poprzez transakcje na konta tak zwanych słupów, a także przez lokowanie środków w kryptowaluty.

Policja zatrzymała 15 osób Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

Zatrzymani

Funkcjonariusze zatrzymali w związku ze sprawą 15 osób na terenie województw łódzkiego, mazowieckiego i pomorskiego. "Wobec sześciu z wymienionych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy i przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia oszustw. Do chwili obecnej zabezpieczono mienie w kwocie kilkunastu tysięcy złotych, a postępowanie ma charakter rozwojowy" - przekazuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

Według policji zatrzymani mają związek z oszustwami na popularnych portalach sprzedażowych i wykorzystywali fałszywe linki do płatności internetowych.

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

"Muły finansowe"

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że uczestnicy grupy rekrutowali nowych członków poprzez publikację w mediach społecznościowych fałszywych ofert pracy. "Nowi" byli tak zwanymi "mułami finansowymi". Co to znaczy?

Muły finansowe to osoby, które - świadomie lub nie - pomagają przestępcom w takim procederze. Robią to poprzez udostępnianie swoich kont bankowych do otrzymywania i przelewania nielegalnych środków. Przesyłają skradzione przez przestępców pieniądze między kontami, często w różnych państwach. Zwykle otrzymują w zamian część funduszy, które przechodzą przez ich rachunki.

NASK i policja o "mułach finansowych" Źródło: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

OGLĄDAJ: TVN24 HD