Autostrada A2. Ostatni etap prac w kierunku Poznania

GDDKiA: na węźle Stryków nie będzie wjazdu na autostradę z Łodzi w kierunku Poznania

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z remontem kierowcy na węźle Stryków nie będą mogli wjechać na autostradę z Łodzi w kierunku Poznania. Będzie to można zrobić na sąsiednich węzłach: Zgierz lub Emilia. W związku z remontem północnej jezdni, ruch na odcinku pomiędzy węzłami Emilia i Stryków będzie odbywał się dwukierunkowo po jezdni południowej. Będzie możliwa jazda na węźle Stryków dla kierunków: Łódź - Warszawa i Warszawa - Łódź.

Prace potrwają około miesiąca

GDDKiA poinformowała, że prace na szóstym odcinku autostrady A2, polegające na wymianie zużytej nawierzchni, potrwają około miesiąca. Remont autostrady A2 na wysokości Łodzi rozpoczął się we wrześniu 2021 roku. Jak informował wówczas rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA Maciej Zalewski, prace miały obejmować 20 kilometrów trasy od węzła Stryków do węzła Emilia. Ich koszt to blisko 51 milionów złotych. - W ramach prac autostrada na tym odcinku zyska nowe warstwy konstrukcyjne - warstwę ścieralną i warstwę wiążącą, dodatkowo zastosowana zostanie siatka wzmacniająca drogę - mówił przed rokiem rzecznik łódzkiego GDDKiA.