Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Linia produkcyjna, 8 ton tytoniu i straty na 10 milionów. Zlikwidowana fabryka

|
Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca
Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca
Źródło wideo: CBŚP
Źródło zdj. gł.: CBŚP
Kompletna linia technologiczna i blisko 8 ton tytoniu - funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego policji zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w województwie łódzkim. Straty skarbu państwa związane z jej działalnością oszacowano na około 10 milionów złotych. Trzem zatrzymanym podczas akcji osobom grozi do 7 lat więzienia.

O efektach akcji prowadzonej w województwie łódzkim poinformował w poniedziałek rzecznik komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski. Wcześniejsze działania służb doprowadziły do wytypowania posesji, gdzie miała odbywać się nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych.

Linia technologiczna i 8 ton tytoniu

Na posesję wkroczyli funkcjonariusze CBŚP i łódzkiej Służby Celno-Skarbowej, ujawniając działającą linię technologiczną, która służyła do przetwarzania suszu i produkcji tytoniu do palenia. Zabezpieczono również gotowy wyrób, surowiec przeznaczony do dalszej produkcji oraz odpady poprodukcyjne. Na gorącym uczynku zatrzymano trzy osoby, które miały uczestniczyć w nielegalnym procederze. Na terenie posesji funkcjonariusze odnaleźli ponad 3,9 tony tytoniu do palenia oraz przeszło 4 tony suszu tytoniowego.

Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca
Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca
Źródło zdjęcia: CBŚP
Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca
Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca
Źródło zdjęcia: CBŚP

Jak podano w komunikacie, szacunkowa wartość zajętego towaru przekracza 4 miliony złotych. Gdyby nielegalne wyroby trafiły do obrotu, skarb państwa mógłby ponieść straty z tytułu niezapłaconych należności podatkowych w wysokości niemal 10 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie. Zatrzymanym podczas akcji trzem osobom przedstawiono zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych oraz nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. Podejrzanym może za to grozić kara do 7 lat pozbawienia wolności.

Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca
Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca
Źródło zdjęcia: CBŚP
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
Tagi:
Łódzkiewojewództwo łódzkieCBŚPTytońPapierosyWymiar sprawiedliwościKAS
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Spotkali się w Wilnie z władzami litewskiego ministerstwa obrony
Litwa zbuduje poligon. Strzelnica odsunięta od granicy. "Pozytywne zaskoczenie"
Białystok
Przestraszony jelonek uwięziony na dachu
Jelonek utknął na dachu
METEO
Owoce lasu - zdjęcie poglądowe
Lato sprzyja tym zakażeniom. Jak się przed nimi ustrzec?
Zdrowie
imageTitle
"Przekroczono czerwoną linię". Ostre stanowisko UEFA w sprawie Baloguna
EUROSPORT
Leszek Kraskowski
Leszek Kraskowski opuścił areszt. Sprawie ma przyjrzeć się RPO
Polska
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule
WARSZAWA
Kierowca BMW jechał nawet 212 km/h
Rozpędził się za bardzo. Mandat, punkty i pożegnanie z prawem jazdy
Lubuskie
Donald Tusk
Tusk: ponawiam apel, począwszy od prezydenta, nie igrajcie z ogniem
Polska
Mężczyzna podpalił kobietę w Opolu
Ją czeka długie leczenie, jemu grozi dożywocie
Opole
Mariampol
Wypadek autobusu na Litwie. Wśród pasażerów Polacy
Świat
shutterstock_2692079377
Problem w smażalni. Co może zrobić klient
BIZNES
Arcybiskup Marcel Lefebvre w 1977 roku
Koniec kościelnej ściemy
Tomasz P. Terlikowski
Supertajfun Bavi w podczerwieni
Oko cyklonu nad wyspą. Może być "niezdatna do zamieszkania przez wiele tygodni"
METEO
Donald Trump
Scena jak z "Incepcji"? Pokazali, co Donald Trump robił przed wystąpieniem
Świat
Śmiertelnie potrącił rowerzystę i uciekł
Potrącony rowerzysta konał w rowie. Sprawca uciekł
Opole
imageTitle
Smutne przywitanie z Francją. Tour wjeżdża w Pireneje w cieniu lokalnego dramatu
EUROSPORT
imageTitle
"Polityczny telefon" i kartka unieważniona. "Quo vadis, FIFA?"
EUROSPORT
Tu-142 przechwycony przez amerykański F-22 nad Alaską w 2010 roku
Zrzucał boje przy brytyjskim lotniskowcu. Rosyjski samolot przechwycony
Świat
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan wstrzymał ruch lotniczy. Port ostrzega podróżnych
BIZNES
Mężczyzna trafił do aresztu (zdjęcie ilustracyjne)
"Matador" znaleziony w Argentynie. Ma mieć związek z głośnym porwaniem i zabójstwem
Katowice
imageTitle
Wypadek podczas świętowania. Piłkarz trafił do szpitala
EUROSPORT
Wysock
Ukraińcy uderzyli w dwa porty nad Bałtykiem
Świat
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja
WARSZAWA
Bangkok Tajlandia Molly Tea shutterstock_2678164599
Ponad 400 milionów wyświetleń. Decyzja podzieliła internautów
BIZNES
Basen
Tragedia w Apulii. Nie żyje młody turysta z Polski
Świat
imageTitle
Emocjonujący poniedziałek na mundialu. O której mecze?
EUROSPORT
Zrywał łańcuszki seniorkom w Łodzi
Zrywał łańcuszki seniorkom. Dziwił się, że go złapali
Łódź
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Rozpędzili karuzelę hulajnogą elektryczną. Ranny 14-latek, lądował śmigłowiec LPR
Katowice
Radosław Sikorski
Sikorski: żądali tego ze złośliwości
Polska
Fani Norwegii - MŚ 2026
Gorączka na rynkach. Gwałtowny wzrost
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica