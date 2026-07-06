Łódź Linia produkcyjna, 8 ton tytoniu i straty na 10 milionów. Zlikwidowana fabryka Oprac. Piotr Krysztofiak |

Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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O efektach akcji prowadzonej w województwie łódzkim poinformował w poniedziałek rzecznik komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Krzysztof Wrześniowski. Wcześniejsze działania służb doprowadziły do wytypowania posesji, gdzie miała odbywać się nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych.

Linia technologiczna i 8 ton tytoniu

Na posesję wkroczyli funkcjonariusze CBŚP i łódzkiej Służby Celno-Skarbowej, ujawniając działającą linię technologiczną, która służyła do przetwarzania suszu i produkcji tytoniu do palenia. Zabezpieczono również gotowy wyrób, surowiec przeznaczony do dalszej produkcji oraz odpady poprodukcyjne. Na gorącym uczynku zatrzymano trzy osoby, które miały uczestniczyć w nielegalnym procederze. Na terenie posesji funkcjonariusze odnaleźli ponad 3,9 tony tytoniu do palenia oraz przeszło 4 tony suszu tytoniowego.

Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca Źródło zdjęcia: CBŚP

Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca Źródło zdjęcia: CBŚP

Jak podano w komunikacie, szacunkowa wartość zajętego towaru przekracza 4 miliony złotych. Gdyby nielegalne wyroby trafiły do obrotu, skarb państwa mógłby ponieść straty z tytułu niezapłaconych należności podatkowych w wysokości niemal 10 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie. Zatrzymanym podczas akcji trzem osobom przedstawiono zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych oraz nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych. Podejrzanym może za to grozić kara do 7 lat pozbawienia wolności.

Nielegalna fabryka tytoniu zlikwidowana w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca Źródło zdjęcia: CBŚP