Jechał za szybko, był pod wpływem alkoholu. "Zaproponował policjantom 4,9 tysiąca złotych łapówki"

Policjanci z Bełchatowa (woj. łódzkie) zatrzymali do kontroli mężczyznę, który przekroczył prędkość o 31 kilometrów. 35-latek jechał samochodem bez badań technicznych, miał ponad pół promila alkoholu w organizmie i jak informuje policja - chciał przekonać funkcjonariuszy, żeby odstąpili od wymierzenia kary, proponując 4,9 tysiąca złotych łapówki. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 24 czerwca. Po godzinie 8 w Prądzewie w gminie Rusiec policjanci z bełchatowskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którego kierowca przekroczył prędkość o 31 kilometrów. Jak się okazało pojazd, nie miał aktualnych badań technicznych, a 35-letni kierowca miał w organizmie ponad pół promila alkoholu.

Zarzuty

35-latek został przewieziony do bełchatowskiej komendy, gdzie usłyszał zarzuty. - Mężczyzna odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 2 lat więzienia, utrata prawa jazdy i wysoka grzywna. Odpowie również za przestępstwo łapownictwa, co zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. 35-latek poniesie również konsekwencje za przekroczenie prędkości o 31 kilometrów oraz brak aktualnych badań technicznych pojazdu - zakończyła nadkom. Iwona Kaszewska z policji w Bełchatowie.