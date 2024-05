czytaj dalej

Jeżeli zarzut ma dotyczyć tego, że Polska dzięki mnie, dzięki moim decyzjom zyskała sprzęt do kontroli operacyjnej służący przełamywaniu szyfrowanych komunikatorów, to to nie jest powód do zarzutu, to jest powód do dumy - powiedział poseł Suwerennej Polski Michał Woś, odnosząc się do wniosku o uchylenie jego immunitetu. Zapytany, czy zamierza zrzec się go dobrowolnie, odparł, że kiedy się z nim zapozna, podejmie decyzję.