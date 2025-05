53 kilogramy narkotyków za ponad trzy miliony złotych. Zatrzymano pięć osób Źródło: KPP w Zduńskiej Woli

Podejrzany 34-latek przyznał się do zarzutów posiadania narkotyków. Był już karany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko mieniu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego areszt na trzy miesiące - poinformowała rzeczniczka prokuratury Okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik.

Jak wyjaśniła prokurator, już od pewnego czasu funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli podejrzewali, że mężczyzna jest zamieszany w proceder narkotykowy. W miarę gromadzenia materiału dowodowego do działań włączyli się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi. W trakcie wykonywanych przez nich czynności grono podejrzewanych powiększyło się i stróże prawa wytypowali kilka lokalizacji, gdzie mogą znajdować się narkotyki.

21 maja kilka zespołów policji wkroczyło na teren wyznaczonych wcześniej posesji w powiecie zduńskowolskim i bełchatowskim. Jak wynika z relacji śledczych, jako pierwszy, w jednej ze zduńskowolskich restauracji, został zatrzymany 34-latek. Przeszukane zostały też trzy mieszkania oraz teren działki rekreacyjnej na terenie Zduńskiej Woli. Odnaleziono tam spakowane narkotyki. Funkcjonariusze sprawdzali kolejne adresy, dzięki czemu zatrzymali kolejne dwie kobiety w wieku 58 i 35 lat, także zamieszane w narkotykowy proceder. W jednym z lokali należących do starszej z nich zabezpieczono dodatkowo ponad 201 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Kolejne narkotyki znaleziono na terenie powiatu bełchatowskiego, gdzie doszło do dwóch zatrzymań - kobiety i mężczyzny w wieku 31 i 35 lat. Łącznie podczas prowadzonej tego dnia akcji policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 53 kilogramy nielegalnych środków odurzających, w tym kokainę, marihuanę i metamfetaminę oraz pieniądze w kwocie ponad miliona złotych.

Prokuratorskie zarzuty

Wszystkie zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli. Prokurator przedstawił 34-letniemu Konradowi K. zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz usiłowanie wprowadzenia ich do obrotu. Poza tym mężczyzna usłyszał zarzut magazynowania ponad 201 tysięcy sztuk papierosów poza składem podatkowym i tym samym uszczuplenie podatkowe na szkodę skarbu państwa w kwocie blisko 282 tysięcy złotych. Główny podejrzany przyznał się do zarzutów; Konrad K. był już karany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko mieniu. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego areszt na 3 miesiące. Podejrzanemu grozi kara do 12 lat więzienia. Zatrzymane kobiety usłyszały prokuratorskie zarzuty udzielenia pomocy do posiadania znacznych ilości narkotyków i usiłowania wprowadzenia ich do obrotu, natomiast 35-letni Piotr P. zarzut posiadania narkotyków. Te osoby nie były wcześniej karane. Przestępstwo posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

Wobec 58-letniej Renaty K. 35-letniej Judyty K. i 35-letniego Piotra P. prokurator zastosował dozór policji, a 31-letnia kobieta została zwolniona po przesłuchaniu.