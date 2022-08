"Zjechała i zderzyła się z ciężarówką". Zginęła na miejscu, ranne pasażerki trafiły do szpitala

czytaj dalej

Jeżeli ktoś uważa, że stać go na to, żeby kupić opał po wyższej cenie, to nie musi brać dodatku węglowego. To jest dobrowolność, a nie przymus - powiedział w rozmowie z TVN24 wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Wcześniej senator PiS Jacek Bogucki powiedział, że "nikt normalny nie powinien po to ręki wyciągnąć" i "każdy honorowy Polak, który nie ma potrzeb tego typu, po pomoc socjalną nie idzie". Henryk Kowalczyk deklarował, że nie nazwałby takich ludzi niehonorowymi.