Przed komunią ksiądz ma zdezynfekować ręce i włożyć maseczkę. Wytyczne łódzkiej kurii

W najbliższą niedzielę w kościołach archidiecezji łódzkiej zostanie odczytane najnowsze zarządzenie łódzkiego metropolity, arcybiskupa Grzegorza Rysia. Nakazuje on między innymi, żeby duchowni udzielający komunii mieli na sobie maseczki. Wierni z kolei namawiani są do tego, żeby w mszach uczestniczyć online.

Łódzka kuria - jak przekazuje w rozmowie z tvn24.pl jej rzecznik, ksiądz Paweł Kłys - uznała, że po dziewięciu miesiącach od wybuchu pandemii trzeba "przypomnieć i zaktualizować" zarządzenia dotyczące sprawowania liturgii.

- Liczba zakażeń i spowodowanych nimi zgonów ciągle jest bardzo wysoka, o wiele wyższa, niż wiosną. Wtedy po raz pierwszy arcybiskup Ryś przesłał stosowne zarządzenie - przypomina ks. Kłys.

Nowością jest obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej twarz i nos przez wszystkich szafarzy, w tym duchownego celebrującego mszę podczas udzielania komunii.

"Zdecydowanie zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę po uprzedniej dezynfekcji dłoni" - nakazuje metropolita. Zobowiązuje przy tym kapłanów do zapewnienia środków dezynfekujących, z których skorzystać mogą parafianie.

Jeżeli jednak ktoś z wiernych domaga się przyjęcia komunii do ust z rąk księdza, to jest to dopuszczalne tylko w odrębnej kolejce do szafarza, albo na końcu obrzędu.

Każdy duchowny - przed każdym dotknięciem chleba eucharystycznego - musi dezynfekować swoje dłonie.

Boże Narodzenie online

Arcybiskup Ryś przedłużył też wiernym dyspensę od obowiązku uczestnictwa w mszy świętej. Obowiązuje ona do 27 grudnia.

- Namawiamy do uczestnictwa w mszach on-line, lub transmitowanych poprzez radiostacje i telewizje. Jeżeli wierni chcą osobiście pojawić się w kościele, to namawiamy ich do korzystania z mszy w tygodniu, niekoniecznie w niedzielę - dodaje ks. Paweł Kłys.

Jeżeli jednak ktoś w kościele i tak się pojawi, to powinien skorzystać z dystrybutorów środka do dezynfekcji dłoni (za ich zainstalowanie i uzupełnianie odpowiadają poszczególne parafie).

"Podczas każdej mszy świętej i nabożeństw należy zachować limity nałożone przez władze epidemiologiczne. Na ten moment jest to nie więcej niż 1 osoba na 15 m2" - przypomina arcybiskup.

Pandemiczna spowiedź

Arcybiskup Ryś namawia osoby, które chcą przystąpić do spowiedzi, żeby robiły to bez zwlekania do ostatnich dni adwentu. Konfesjonały muszą być przygotowane do tego, żeby spowiedź odbyła się w bezpieczny sposób - zarówno dla duchownego, jak i spowiadanego:

"Jeśli spowiedź odbywa się w konfesjonale na jego kratkach należy nałożyć folię i – jeśli to możliwe – zadbać o jej dezynfekcję po każdej osobie. Penitenci i spowiednicy maja obowiązek używania maseczek. Zalecana jest jednak spowiedź święta poza konfesjonałem: w prezbiterium lub bocznej nawie kościoła, bądź w zakrystii lub na zewnątrz kościoła".

Autor:bż

Źródło: TVN24 Łódź