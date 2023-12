Pojechali ratować starszą kobietę, wybito im szyby w karetce

Do zdarzenia doszło w sobotę po południu przy ulicy Strzelców Kaniowskich w Łodzi. Zespół Ratownictwa Medycznego pojechał do starszej kobiety, która miała duszności.

Wybite szyby w karetce. "Nieodpowiedzialne zachowanie"

O przebieg zdarzenia zapytaliśmy rzecznika łódzkiego pogotowia. - Około godziny 16, zespół otrzymał zgłoszenie do około 70-letniej kobiety, która miała duszności. Zespół pojechał udzielić tej osobie pomocy i zostawił karetkę na parkingu, zamknęli tę karetkę i poszli wraz ze sprzętem do mieszkania pacjentki. Po tym jak wyszli z tego mieszkania zastali karetkę z powybijanymi szybami bocznymi. Ponieważ ta kobieta wymagała transportu do szpitala, konieczne było wezwanie drugiego zespołu - opisał Adam Stępka. I dodał: - To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, ta karetka nikomu nic nie zawiniła, a tak naprawdę jej zniszczenie wiąże się z tym, że zespół był wyłączony z udzielenia pomocy i ktoś tej pomocy na czas mógł nie otrzymać.