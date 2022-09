Zderzenie samochodu z tramwajem w centrum Łodzi. Jedna osoba ciężko ranna

czytaj dalej

Dzisiejsza desperacka i żałosna akcja Kremla to klęska tych, którzy naiwnie wierzyli w kompromis z Rosją - napisał w mediach społecznościowych prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do włączenia do Rosji okupowanych terenów Ukrainy po pseudoreferendach. Oświadczenie w tej sprawie wydał również polski resort spraw zagranicznych. "To kolejny dowód na to, że Rosja dąży do zaostrzenia konfliktu" - czytamy w stanowisku MSZ.