Zderzenie na skrzyżowaniu, jedno z aut wywróciło się na bok

Jak doszło do kolizji? - 76-letni kierujący volkswagenem polo, jadąc ulicą Kościuszki od ulicy Struga w kierunku ulicy Mickiewicza, na skrzyżowaniu z Zamenhofa, skręcił w lewo, nie stosując się do nakazu jazdy na wprost, doprowadzając do zderzenia z 28-latkiem, który kierował oplem corsa. Obaj mężczyźni byli trzeźwi. Sprawca kolizji nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami - przekazała aspirant Kamila Sowińska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.