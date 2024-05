Zderzenie jadącej na sygnałach świetlnych i dźwiękowych karetki pogotowia z samochodem osobowym w Łodzi. Cztery osoby zostały ranne. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd uprzywilejowany uderzył w słup trakcji tramwajowej. - 33-letni kierujący karetką wjechał na skrzyżowanie, nie stosując się do czerwonego światła i doprowadził do zderzenia z samochodem - przekazuje policja.

Do tego poważnego zdarzenia doszło w niedzielę po południu na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Tuszyńskej w Łodzi. Służby otrzymały informację o wypadku z udziałem jadącej na sygnałach karetką pogotowia.

Zderzenie karetki z samochodem. Cztery osoby ranne

- 33-letni kierujący karetką pogotowia jechał na sygnałach ulicą Paderewskiego od ulicy Rzgowskiej w kierunku szpitala Kopernika i na skrzyżowaniu z ulicą Tuszyńską wjechał na skrzyżowanie, nie stosując się do czerwonego światła i doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym, którym kierowała kobieta - informuje mł. asp. Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki.

Cztery osoby zostały ranne. Wszystkie zabrano do szpitali KMP w Łodzi

- Ranna w tym zdarzeniu została 76-letnia pacjentka, która jechała karetką - do szpitala zabrał ją inny zespół ratownictwa medycznego. Ranny został też ratownik medyczny i kierujący karetką - obaj też trafili do szpitala. Do placówki medycznej trafiła też z obrażeniami kierująca samochodem osobowym- dodaje policjantka.