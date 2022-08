Zderzenie dwóch tramwajów w Łodzi

czytaj dalej

Grupa TVN Warner Bros. Discovery w czwartek odsłania swoje karty: podczas konferencji prasowej zaprezentowała jesienną ofertę programową. Jest to pierwszy sezon od momentu połączenia Discovery Inc. i Warner Media. Co nowa ramówka oznacza dla widzów? Wiele nowości, w tym międzynarodowe superprodukcje, powrót znanych i cenionych tytułów, ale przede wszystkim ogrom niespodzianek.