Nie pamięta dokładnie, co się stało w tragicznym momencie

Sędzia Masłowski mówił w uzasadnieniu wyroku, że bezsporne jest także przyjęcie sporej dawki substancji odurzających przez oskarżonego. Daniel Ch. wyjaśniał, że po użyciu przez niego tzw. kryształu nastąpiło coś, czego nie potrafi wytłumaczyć i nie pamięta dokładnie, co się stało w tragicznym momencie o 3 w nocy w niedzielę, 15 stycznia 2023 roku. Sędzia przypomniał, że zeznania złożone przez oskarżonego w śledztwie i na sali sądowej nie są spójne, bo sprawca nie potrafi sobie przypomnieć samego podwójnego morderstwa młodych ludzi, a z drugiej strony mówił o "demonach i tajemniczych głosach z telefonów komórkowych" przed zadaniem ciosów. Tuż po tragedii - zaznaczył sędzia Masłowski - Daniel Ch. także pamiętał, że wyrzucił telefon komórkowy i pobiegł do kościoła w centrum miasta, aby - jak wynika ze słów oskarżonego - schronić się przez demonami.

Sędzia Masłowski przypomniał, że Daniel Ch. relacjonując na jednej z rozpraw swoje doświadczenia z różnymi narkotykami i substancjami odurzającymi, przyznał, że zażywał je przy swoich dzieciach. - Jest to co najmniej szokujące, że oskarżony, któremu pod opiekę - sąd między innymi - oddaje dzieci, stosuje przy nich tak zwane grzybki halucynogenne, pytając córkę przed telewizorem, jak postrzega obraz, bo on to widział nieco inaczej - podkreślił przewodniczący składu sędziowskiego. - Te relacje oskarżonego doskonale korespondują z jego wyjaśnieniami, dlaczego kompletnie bagatelizował fakt przyjmowania mocniejszych środków odurzających. Wskazuje to jednoznacznie na to, że oskarżony miał za nic zagrożenie, które mógł stworzyć - argumentował Masłowski.