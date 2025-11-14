W łódzkiej archidiecezji zbadają przypadki nadużyć seksualnych. Powołano komisję

Łódź Źródło: Google Maps

W piątek, 14 listopada, podczas konferencji prasowej, kardynał Grzegorz Ryś zaprezentował szczegóły działalności nowo powołanej komisji. Wyjaśnił, że stawia ona przed sobą dwa cele - jeden historyczny, polegający na zbadaniu dostępnych źródeł i przygotowaniu na ich podstawie raportu dotyczącego nadużyć seksualnych popełnionych w stosunku do osób nieletnich w latach 1945-2025.

Archidiecezja Łódzka zbada przypadki nadużyć seksualnych od 1945 roku Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

Dodał, że drugim celem jest dotarcie do osób skrzywdzonych, o których istnieniu łódzka kuria jeszcze nie wie. W opinii kardynała odnalezienie i wysłuchanie tych osób będzie prowadzić do powstawania nowych źródeł historycznych, co ma szczególne znaczenie ze względu na delikatną materię badań, która nie zawsze jest w całości udokumentowana w źródłach materialnych.

Kościół mierzy się z nadużyciami z przeszłości

- Chcemy zbadać, co się w tym zakresie w naszym kościele lokalnym stało i dlaczego się stało. To drugie badanie jest dlatego ważne, że ma znaczenie ku przyszłości. Chodzi o to, żeby zastanowić się, na ile zasady dotyczące prewencji, które obecnie funkcjonują, są kompletne, czy nie wymagają jeszcze jakiegoś uzupełnienia – podkreślił kard. Ryś.

Kard. Ryś powołał komisję ds. nadużyć seksualnych w łódzkiej archidiecezji Źródło: PAP/Marian Zubrzycki

W ramach działań komisji zbadane zostaną m.in. akta osobowe wszystkich księży, którzy pracowali w archidiecezji od 1945 r.

