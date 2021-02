Mówiła, że "prawo nie może zmuszać kobiet do heroizmu". Sprawa byłej już radnej PiS ma trafić do prokuratury

Przewodniczący Rady Miasta w Łodzi składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli wymuszać na - do niedawna swojej radnej - zmianę narracji w sprawie dopuszczalności aborcji. To - zdaniem przewodniczącego - oznacza próbę "zmuszenia funkcjonariusza publicznego do zaniechania obowiązków".