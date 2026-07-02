Łódź Zauważył na ulicy skradzione auto i za nim pojechał. "W samochodzie kominiarka, pałki i lornetki" Piotr Krysztofiak |

Skradziony na początku czerwca samochód został odzyskany Źródło wideo: KMP w Łodzi Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi

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29 czerwca funkcjonariusz z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową łódzkiej komendy, nie będąc na służbie, zauważył na ulicy Szczecińskiej Hyundaia, który wyglądał dokładnie tak samo, jak pojazd skradziony na początku czerwca na osiedlu Retkinia w Łodzi. Funkcjonariusz poinformował o tym fakcie swoich przełożonych i pojechał za samochodem. Kierujący Hyundaiem jechał między innymi drogą ekspresową S14 i autostradą A2, po czym zjechał na mało uczęszczane drogi.

Skradziony na początku czerwca samochód został odzyskany Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Dwie osoby zatrzymane

Jak relacjonuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z KMP w Łodzi, w pewnym momencie funkcjonariusz zauważył stojącego na poboczu Saaba, który gwałtownie włączył się do ruchu, gdy tylko minął go Hyundai. Wyglądało to tak, jakby kierowca Saaba zrobił to specjalnie, żeby utrudnić obserwację. - Samochód, za którym jechał policjant, zjeżdżał w coraz węższe drogi, których nawierzchnia przechodziła z asfaltu w drogę szutrową. W pewnym momencie auto wjechało do rowu, a kierowca zaczął pieszo uciekać w stronę pobliskiego lasu. Wtedy policjant, wraz z funkcjonariuszami, którzy do niego dołączyli, rozpoczęli pościg pieszy. Ścigany przez nich mężczyzna wydostał się na otwartą przestrzeń i zmierzał do zaparkowanego nieopodal ciemnego auta - jak się okazało, był to ten sam Saab, który kilka kilometrów wcześniej zajechał funkcjonariuszowi drogę - opisuje policjant.

Policjanci zatrzymali dwie osoby Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

I dodaje, że po chwili na miejscu pojawili się też inni policjanci, którzy zablokowali możliwość odjazdu mężczyźnie. - W samochodzie funkcjonariusze znaleźli kominiarkę, lornetki, pałki i telefony, które zabezpieczyli. Sprawdzenie w policyjnych systemach potwierdziło, że Hyundai, za którym jechał policjant, to faktycznie skradziony na Retkini na początku czerwca samochód. Obaj kierowcy, zarówno Hyundaia, jak i Saaba, zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty dotyczące kradzieży i pomocnictwa w niej - podsumowuje podkomisarz Jasiak.

W jednym z samochodów policja znalazła kominiarkę, pałki i lornetki Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.