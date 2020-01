"Zniszczyli życie biologiczne w rzece i stawie". Sprawcy ujęci na gorącym uczynku

Nieczystości z beczkowozu były wylewane do studzienki kanalizacyjnej, a stamtąd dostawały się do rzeki Olechówki, która przepływa przez Łódź. - Sprawców zatrzymaliśmy na gorącym uczynku - informują przedstawiciele Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Sprawa trafiła do prokuratury.