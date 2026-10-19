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Łódź

Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o szpiegostwo. Usłyszał zarzuty

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Żandarmeria Wojskowa
Zatrzymano żołnierza podejrzanego o szpiegostwo
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
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Służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o szpiegostwo. To 31-letni słuchacz Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Ma podwójne obywatelstwo: polskie i ukraińskie. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Sprawą zajmuje się od dzisiaj Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jak przekazał we wtorek rano w komunikacie prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi, "w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie prowadzone było postępowanie przeciwko mężczyźnie odbywającemu kurs oficerski w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi".

- W związku ze zgromadzonym materiałem dowodowym prokurator z działu wojskowego przedstawił mu zarzut szpiegostwa (art. 130 § 3 kk, kara do 8 lat pozbawienia wolności). Dzisiaj śledztwo zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - poinformował prokurator Jasiak.

Żandarmeria Wojskowa zareagowała natychmiast

Informację o zatrzymaniu potwierdził w poniedziałek wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. - Doszło do zatrzymania słuchacza Wojskowej Akademii Medycznej, który w sposób jednoznaczny dał się poznać jako ten, który rozpoznaje instalacje w Wojsku Polskim. Żandarmeria Wojskowa zareagowała natychmiast - powiedział Cezary Tomczyk.

Dodał, że informację o zatrzymaniu służby mają "od kilku dni". "Rzeczpospolita", która jako pierwsza poinformowała o tej sprawie, napisała, że do zatrzymania doszło w piątek na zlecenie Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie, a rozpracowanie prowadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

- Nie chcieliśmy się dzielić tą informacją do momentu sprawdzenia wszystkich kwestii - podkreślił wiceminister obrony narodowej.

Słuchacz WAM w Łodzi zatrzymany. Jest podejrzewany o szpiegostwo
Źródło: TVN24

To słuchacz Wojskowej Akademii Medycznej

Na temat zatrzymanego nie chciał więcej mówić. Poinformował tylko, że to osoba, która ma polskie i ukraińskie obywatelstwo. Wiadomo, że mężczyzna był słuchaczem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, przekazał w komunikacie zamieszczonym w serwisie X, że zatrzymany to 31-latek w stopniu starszego szeregowego rezerwy. Dodał, że mężczyzna zgodnie z decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Źródło: TVN24, "Rzeczpospolita"
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Tagi:
Wojsko
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