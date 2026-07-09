Łódź Skontrolowali food trucka. Zamiast burgerów - marihuana i amfetamina Oprac. Martyna Sokołowska |

Policja zatrzymała 37-latka, który w food trucku przechowywał duże ilości narkotyków Źródło wideo: Policja Łódzka Źródło zdj. gł.: Policja Łódzka

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak przekazał w czwartek (9 lipca), że zatrzymanie mężczyzny i przeszukanie jego posesji odbyło się w ramach większego śledztwa dotyczącego grupy osób, które - głównie na terenie Łodzi - obracały znacznymi ilościami środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

Policjanci z łódzkiej Komendy Wojewódzkiej Policji, przy wsparciu kontrterrorystów i przewodnika z psem wyszkolonym do poszukiwania narkotyków, przeszukali we wtorek (7 lipca) rano miejsce zamieszkania podejrzewanego 37-latka.

Narkotyki w food tracku

Sprawdzone zostały także znajdujące się na posesji pojazdy, a wśród nich food truck. Zabezpieczono w nim ponad 2,5 kilograma marihuany oraz amfetaminy, prawie tysiąc tabletek ecstasy, pieniądze oraz przedmioty służące do sprzedaży narkotyków. Mężczyzna miał także naboje różnego rodzaju, bez wymaganego zezwolenia.

Zabezpieczone narkotyki Źródło zdjęcia: Policja Łódzka

Jak dodał prokurator Jasiak, w tej samej sprawie tymczasowo aresztowanych pozostaje już pięć osób - dotychczas zabezpieczono u nich kilkukrotnie większe ilości wszystkich wymienionych narkotyków.

37-latek z zarzutami

W prokuraturze 37-latek usłyszał zarzuty: posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu oraz nielegalnego posiadania amunicji. Za te przestępstwa grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.