Łódź Oszukiwali "na pracownika banku". Kolejne osoby z zarzutami Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Do zdarzenia doszło w Łodzi Źródło: Google Earth

Dotychczas w sprawie prania brudnych pieniędzy zarzuty usłyszało ponad 180 osób. W czwartek Prokuratura Regionalna w Łodzi poinformowała o kolejnych zatrzymaniach: 11 mężczyzn i jednej kobiety. To osoby w wieku od 19 do 56 lat.

Zatrzymania przeprowadzono w Łodzi, w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku. Są efektem ustaleń w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2023-2025 specjalizowała się w oszustwach internetowych dokonywanych z wykorzystaniem legendy na pracownika banku.

Każdy miał jakąś rolę do odegrania

Podejrzani to cudzoziemcy: obywatele Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Ich rola polegała na udostępnianiu kont bankowych, które były wykorzystywane do wyłudzania pieniędzy jako rzekome rachunki techniczne banków. Podejrzani odpowiadali na zamieszczane w internecie, m.in. na jednym z portali towarzyskich, ogłoszenia o możliwości zarobków. Akceptując przedstawioną ofertę współpracy, udostępniali dane swoich rachunków, a także karty bankomatowe oraz kody i hasła, które umożliwiały do nich dostęp.

Zwiększali także limity jednorazowych wypłat. W zamian otrzymywali 2-3 proc. od wpływających na ich konta wyłudzonych środków.

Jak ustalili śledczy, inni podejrzani pracowali niczym "call center". Kontaktowali się z pokrzywdzonymi i przedstawiając się jako pracownicy banków "ostrzegali", że ich pieniądze są zagrożone.

- Zalecali, aby ze względów bezpieczeństwa przelać je na rachunki techniczne, które faktycznie były rachunkami udostępnionymi przez "zwerbowane" w internecie osoby. Następnie, wyznaczeni członkowie grupy, wypłacali z niego wyłudzone środki, wykorzystując usługę BLIK lub karty bankomatowe - poinformował Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Według prokuratury, oszuści zachęcali również pokrzywdzonych do zaciągnięcia wysokich kredytów bankowych. Pochodzące z nich środki za namową fałszywych pracowników banku, przelewane były także na podstawione przez nich - rzekomo techniczne rachunki. Potem oszuści po prostu wypłacali pieniądze.

Zgromadzili 350 tomów akt

Skala tych przestępstw była duża, o czym świadczyć może to, że zgromadzone przez śledczych materiały zawarte są w około 350 tomach akt. Dotychczas ustalono 104 pokrzywdzonych. Wiadomo, że zostali oni oszukani na blisko osiem milionów złotych. Zarzuty przedstawiono 180 osobom, a śledztwo ma charakter rozwojowy.

Zarzuty, które teraz usłyszało 12 podejrzanych, dotyczą prania brudnych pieniędzy. Pozyskiwali oni od 20 do 50 tys. zł. Łącznie było to ponad 280 tys. zł. Po przesłuchaniach prokurator zastosował wobec wszystkich policyjne dozory i zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportów. Dokonano także zabezpieczenia majątkowego.

