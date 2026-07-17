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Łódź

Zarzuty po brutalnym pobiciu. Zaskakujące informacje o pokrzywdzonym

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34-latek usłyszał zarzuty
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: KMP w Łodzi
Podejrzany o brutalne pobicie pana Piotra z Łodzi mężczyzna usłyszał zarzut napaści z powodu ksenofobii. Choć, jak nieoficjalnie dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, motyw mógł być inny i dotyczyć morderstwa sprzed ponad dwudziestu lat.

Do pobicia doszło w minioną sobotę (11 lipca) przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi. Jak relacjonował w rozmowie z Kontaktem24 brat pokrzywdzonego pan Marek, powodem ataku miało być błędne przekonanie napastnika, że zaatakowany pochodzi z Ukrainy.

- Mój brat wychodził z klatki schodowej budynku, w którym mieszka i w tym czasie rozmawiał przez telefon. W pewnym momencie został zaczepiony przez nieznanego mężczyznę, który miał przy sobie alkohol i miał zwrócić się do niego słowami: "wynoś się stąd, Ukraińcu". Mój brat odpowiedział, że mieszka w tym miejscu. Wówczas napastnik zaatakował go i dwukrotnie uderzył z bardzo dużą siłą w twarz. Atak był całkowicie nieuzasadniony i wyjątkowo brutalny. W wyniku pobicia mój brat doznał poważnych obrażeń, złamania szczęki oraz nosa. Trafił do szpitala i będzie wymagał zabiegu operacyjnego, w tym wszczepienia płytki tytanowej z powodu rozległych uszkodzeń kości twarzoczaszki - opisywał.

34-latek usłyszał zarzuty
34-latek usłyszał zarzuty
Źródło zdjęcia: KMP w Łodzi

Zatrzymanie i zarzuty

Podejrzany o pobicie mężczyzna sam stawił się w komendzie policji, gdy dowiedział się, że jest poszukiwany. W piątek usłyszał zarzuty w prokuraturze. - 34-latkowi przedstawiono zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu, napaści z powodu ksenofobii, oraz usiłowania nieudolnego zastosowania wobec innej osoby przemocy na tle narodowościowym. W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka, zaprzeczając jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia - przekazał prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Prokurator zastosował wobec 34-latka dozór policji. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia. Ofiara pobicia potwierdziła w rozmowie z prokuratorem, że została wzięta za obywatela Ukrainy.

Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Źródło zdjęcia: TVN24

Mroczna przeszłość pobitego 39-latka

Dziennikarz tvn24.pl dowiedział się nieoficjalnie, że podejrzany mężczyzna miał uderzyć 39-latka nie dlatego, że był przekonany, że pochodzi z Ukrainy, tylko dlatego, że rozpoznał w mężczyźnie zabójcę swojego przyjaciela. Nie chciał jednak potwierdzić tego w oficjalnym zeznaniu złożonym przed prokuratorem. Jak sprawdziliśmy, pobity pan Piotr - co potwierdził nam prokurator Paweł Jasiak - opuścił więzienie w 2025 roku. Trafił tam w 2004, skazany za brutalne zabójstwo. Sąd Okręgowy w Łodzi skazał w 2004 roku Piotra P. i Łukasza J. za zamordowanie 17 lutego 2003 roku 21-letniego wówczas Artura N. Wymierzył obu karę 25 lat więzienia. O warunkowe wyjście mogli się ubiegać po 20 latach.

W chwili zbrodni Piotr P. miał 16 lat, a jego kolega dopiero skończył 15. Jak relacjonowały łódzkie media, zeznania w sprawie zabójstwa złożyło wówczas 20 świadków, a sąd wysłuchał opinii pięciu biegłych. Lekarka, która przeprowadziła sekcję zwłok zabitego 21-latka, mówiła, że w kilkunastoletniej wówczas karierze nie widziała tak zmasakrowanych zwłok. Artur N. miał miał 155 ran, zadanych nożem, deską i butami.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieProkuraturaPolicjaWymiar sprawiedliwościSąd
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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