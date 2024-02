Kierowca autobusu przyspieszył na czerwonym świetle. Nagranie

czytaj dalej

43-latka podejrzana o to, że latami znęcała się nad córką, aplikując toksyczną substancję na twarz i kark, nie przyznała się do winy podczas przesłuchania w prokuraturze. - Prokurator prowadzący śledztwo będzie weryfikował wyjaśnienia podejrzanej. Jeżeli będzie mieć wątpliwości co do poczytalności kobiety, powoła biegłych z zakresu psychiatrii i psychologii - informuje Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W winę Moniki B. nie wierzy jej mąż i ojciec dziewczynki.