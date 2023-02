Jest dużo mniej odpadów. Mieszkańcy zamiast segregować palą nimi w piecu?

Tak dużym spadkiem odbioru odpadów zaskoczeni są pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi. Wyliczają, że od października do końca stycznia zebrano o prawie 400 ton mniej papieru i tworzyw sztucznych, niż w analogicznym okresie rok temu. Jeżeli chodzi o odpady wielkogabarytowe, to różnica rok do roku wynosi ponad 1300 ton mniej zebranych śmieci.

MPO: spadki zaczęły się z początkiem okresu grzewczego

- W ciągu roku zbieramy około 11 tysięcy ton odpadów, natomiast zauważyliśmy, że w poprzednich miesiącach - styczniu, grudniu, listopadzie - tych odpadów wielkogabarytowych, czyli mebli, było zdecydowanie mniej. Ten spadek to jest około 30, 40 procent względem poprzedniego roku - mówi dyrektor do spraw gospodarowania odpadami w łódzkim MPO, Tomasz Kacprzak. I dodaje: - Teraz wpada do nas około 600-650 ton mebli w ciągu miesiąca, to jest zdecydowanie mniej, niż to było wcześniej, tak więc mieszkańcy oszczędzają, bądź palą tymi meblami w piecach.