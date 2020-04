Tysiące tulipanów zakwitło, jak co roku. "Ale tym razem nie możemy nikogo zaprosić"

Ogród Botaniczny w Łodzi w tym roku wyjątkowo nie zaprasza nikogo do oglądania dywanów kwitnących tulipanów. - Zakwitło właśnie 60 tysięcy kwiatów. Wyglądają wspaniale, ale ze względu na epidemię koronawirusa pochwalić możemy się tylko za pośrednictwem mediów - mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu.

Ogród botaniczny jest zamknięty do odwołania TVN24 Łódź

Słowo "triumph" można przetłumaczyć jako "sukces” czy "zwycięstwo". Grupa Triumph została wyhodowana w Holandii właśnie po to, aby podbić tulipanowy rynek w Europie i na świecie. Jest to jedna z najbardziej różnorodnych grup tulipanów.

Należą do niej tulipany niskie - od 20 cm wysokości - do bardzo wysokich, nawet do 60 cm. Kwiaty są duże, pojedyncze, w wielu pięknych, czystych kolorach i eleganckim kształcie kielicha, spotyka się też odmiany dwubarwne. Liście są zazwyczaj wąskie lub zaokrąglone, w kolorze szarozielonym lub zielonym, czasami paskowane, w zależności od odmiany. Tulipany tej grupy są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne i nie sprawiają kłopotów w uprawie, są wytrzymałe na mrozy.