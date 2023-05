Auto przed "czołówką" uciekło na chodnik, pijany kierowca uderzył w inny samochód. Nagranie

Zderzenie kilkaset metrów dalej

"Potworne uderzenie"

- Stałem jako drugi samochód na czerwonym świetle, dosłownie 200 metrów od mojego domu. W pewnym momencie poczułem potworne uderzenie w tył auta, do tego stopnia, że sam uderzyłem głową o zagłówek z taką siłą, że na moment straciłem świadomość. Byłem oszołomiony i nie wiedziałem, co się dzieje. Jeżdżę potężną mazdą, miałem nogę na hamulcu, a i tak samochód przejechał około trzech metrów do przodu i uderzył w kolejne auto, również mazdę - relacjonował pan Jacek, kierowca mazdy.

W rozmowie z naszą reporterką przekazał, że kiedy się otrząsnął, wysiadł z samochodu i podszedł z kierowcą drugiego auta do drzwi fiata, który w nich wjechał. - Szarpnąłem jego drzwiami, a ze środka wytoczył się kompletnie pijany, młody człowiek. Później od mojego ubezpieczyciela dowiedziałem się, że ma 39 lat. Natomiast był tak pijany, że nie byliśmy w stanie nawiązać z nim żadnego kontaktu, widziałem tylko, że ma poranioną rękę. Podeszli do nas przechodnie, ale nikt nie był w stanie się z tym mężczyzną porozumieć. Ja zadzwoniłem pod numer alarmowy 112 - opisywał sytuację.

"Nie było śladów hamowania, niczego"

Pan Jacek przyznał, że początkowo wydawało mu się, że nikt nie odniósł większych obrażeń. - Sprawca miał uszkodzoną rękę, mnie bolała trochę głowa, pana, w którego uderzyłem ja, kręgosłup, ale nic poza normalnymi skutkami stłuczenia. Natomiast po około dwóch lub trzech minutach, sprawca nagle położył się na trawniku obok miejsca zdarzenia. Trudno powiedzieć, co dokładnie mu było, bo z jednej strony wyglądało to, jakby tracił przytomność, a z drugiej sprawiał wrażenia, jakby zasypiał, ale podczas snu wpadał w bezdech. Rowerzysta, który się przy nas zatrzymał zaczął robić mu masaż serca, natomiast wyglądało na to, że był po prostu pijany do tego stopnia, że organizm odmawiał posłuszeństwa. Ja sam byłem w ciężkim stanie emocjonalnym - przyznał. - Pierwsze na miejsce dojechało pogotowie ratunkowe. Ratownicy zapytali nas, czy potrzebujemy pomocy, odpowiedzieliśmy, że nie, a oni zajęli się sprawcą zderzenia. Po jakimś czasie nadjechał pierwszy radiowóz, a po nim jeszcze dwie jednostki straży pożarnej. Ostatecznie musiały dojechać jeszcze dwa patrole policji, bo ten pijany mężczyzna zaczął awanturować się w karetce pogotowia i jeden z policjantów musiał pojechać z nim i ratownikami do szpitala. Wszystko trwało około trzech godzin, teraz sprawą zajmuje się policja - podsumował. Dodał również, że po obejrzeniu nagrania opublikowanego w internecie jest przekonany, że samochód sprawcy wjechał w tył jego auta z dokładnie taką samą prędkością, jak podczas jazdy widocznej na filmie. - Tam nie było żadnych śladów hamowania, niczego. Nie wiem, ile miał promili, ale nie wiem nawet, czy znajdował się jedynie pod wpływem alkoholu, bo naprawdę nikt nie był w stanie się z nim dogadać, on nie kontaktował - ocenił.