Miał zadawać ciosy nożem, butelką, skakać po tułowiu i na koniec podpalić. Zarzut zabójstwa dla 29-latka

Do zdarzenia doszło w niedzielę (1 stycznia) po godzinie 19. Strażacy zostali wezwani do pożaru mieszkania w kamienicy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. W lokalu odnaleźli zwęglone zwłoki 50-letniego mężczyzny. Jak ustalił nasz dziennikarz i co potwierdziła prokuratura, w okolicach szyi zmarłego ujawniono rany, prawdopodobnie zadane nożem. Jeszcze tego samego wieczora policjanci zatrzymali 29-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek z tą sprawą.