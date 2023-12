Brutalne zabójstwo 81-latki. Podejrzewany o zbrodnię w śpiączce po zatruciu dymem

Tragedia w jednym z bloków w dzielnicy Widzew w Łodzi. 37-letni mężczyzna podający się za pracownika fundacji charytatywnej, wszedł do mieszkania 81-letniej kobiety, prawdopodobnie brutalnie pobił seniorkę i podpalił mieszkanie. - Po wejściu do środka śledczy odnaleźli nieprzytomną kobietę i 37-latka. Seniorka miała rozległe obrażenia między innymi głowy, znaleziony w mieszkaniu mężczyzna prawdopodobnie zatruł się dymem. Przebywa w szpitalu w stanie śpiączki farmakologicznej - przekazał tvn24.pl, rzecznik łódzkiej prokuratury.

W mieszkaniu pobita 81-latka i nieprzytomny mężczyzna

Policjanci wezwali na miejsce straż pożarną i wyważono drzwi. - Po wejściu do lokalu odnaleziono nieprzytomnego mężczyznę, który prawdopodobnie zatruł się dymem, bo wcześniej podłożył ogień w mieszkaniu. Odnaleziono też 81-letnią kobietę, która leżała na podpalonej kanapie - prokurator i medyk sądowy stwierdzili u niej rozległe obrażenia w obrębie głowy i klatki piersiowej i to one prawdopodobnie doprowadziły do śmierci - dodaje Kopania. 37-latek trafił do szpitala w stanie krytycznym, jest wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.