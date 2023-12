"Ciało 70-latki było bardzo poważnie uszkodzone". Zatrzymano wnuka

czytaj dalej

Jesteśmy tutaj ze wszystkimi, aby zrobić pierwszą wysyłkę. W tym momencie wysyłamy puszki, prawie 180 tysięcy takich puszek. Do tego plakaty. Do tego serduszka. 1685 sztabów, z czego 101 za granicą, otrzyma od nas właśnie to, co jest potrzebne na Finał - mówił na antenie TVN24 lider WOŚP Jurek Owsiak. - To jest tak niesamowity moment, kiedy potrafimy taką ogromną wysyłkę zrobić w kilka godzin - dodał.