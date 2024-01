Ktoś wyrzucił na mróz małego kurczaczka. Kwilił zamknięty w kartonie

Strażnicy Miejscy z Animal Patrolu w Łodzi zostali wezwani do nietypowej interwencji. Mieszkanka spacerująca ze swoimi psami odnalazła, w kartonowym pudełku małego kurczaka. Ptak głośno nawoływał swojej mamy. Ostatecznie został uratowany i trafił do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w łódzkich Łagiewnikach.

Do zdarzenia doszło w niedzielę przy ulicy Zachodniej w Łodzi. Strażnicy Miejscy z Animal Patrolu dostali nietypowe zgłoszenie dotyczące małego, żółtego kurczaka.

Z pudełka wydobywał się odgłos. W środku mały kurczak

- Zadzwoniła do nas mieszkanka Łodzi, która wyszła na spacer ze swoimi czworonogami. W pewnym momencie natknęła się na kartonowe pudełko, z którego dochodziły odgłosy. Kiedy je otworzyła, zobaczyła małego, żółtego kurczaczka, który głośno nawoływał swojej mamy - opisuje Joanna Prasnowska z łódzkiej straży miejskiej .

I dodaje: - Kurczaczka odebrali funkcjonariusze Animal Patrolu i przewieźli go do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w łódzkich Łagiewnikach. Pisklak trafił od razu do inkubatora i tam będzie się dalej wychowywał.