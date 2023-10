Finał spotkania znajomych jak z horroru. Dwie osoby nie żyją. Trzecia odpowie za zbrodnię, której nie pamięta

Dożywocie grozi 35-latkowi, który zabił mężczyznę i kobietę po tym, jak dostał omamów i wizji po narkotykach. Mężczyzna, jak ustalili śledczy, ze znajomymi wynajął mieszkanie w łódzkich loftach. Po zabójstwie pobiegł do kościoła i błagał o rozmowę z księdzem. Chociaż był niepoczytalny w momencie zbrodni, to odpowie za podwójne zabójstwo, bo dobrowolnie przyjął środki odurzające.

Wizja i śmiertelne ciosy

Pobiegł do kościoła

Zakończone właśnie śledztwo wykazało, co działo się po tym, jak oskarżony w narkotycznej wizji zadał śmiertelne ciosy. - Oskarżony uciekał z mieszkania po schodach, biegł przez boisko i ruiny pofabryczne. Dobiegł do kościoła ewangelickiego na ulicy Piotrkowskiej, zaczął się dobijać do środka, pukać i dzwonić do drzwi. Chciał rozmawiać z księdzem - mówi Kopania.