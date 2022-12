Wystraszył się, biegł przez kilka kilometrów. Na właściciela czekał przed sądem

Leżał na schodach przed sądem i czekał na swoją właścicielkę

- Około godziny 21 pracownik ochrony sądu zadzwonił do dyżurnego straży miejskiej z prośbą o interwencję Animal Patrolu. Poinformował, że od kilku godzin na schodach leży młody pies. Kiedy strażniczki dotarły na miejsce, okazało się, że to młody mieszaniec, który nie był agresywny i leżąc wypatrywał swojego właściciela - opowiada rzeczniczka łódzkiej straży miejskiej Joanna Prasnowska. Zwierzę miało obrożę, do której była przymocowana adresówka z numerem telefonu właścicielki zwierzęcia. Kiedy funkcjonariuszki zadzwoniły pod podany numer, okazało się, że właścicielka czworonoga szuka go od kilku godzin na własną rękę.