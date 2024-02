Wypadek na torach. Wykolejona lokomotywa, ciężarówka na boku

Nie zauważył jadącego pociągu

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarówką obywatel Ukrainy, przejeżdżając przez przejazd kolejowy, nie zastosował się do znaku stop, nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu pociągowi i doprowadził do zderzenia - informuje mł. asp. Jadwiga Czyż z łódzkiej drogówki. - Mężczyzna w rozmowie z policjantami stwierdził, że nie zauważył pociągu. Z kolei ciężarówkę dojrzał maszynista pociągu, uruchomił hamowanie, ale było już za późno i doszło do zderzenia - dodaje policjantka. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Kierujący ciężarówką na miejscu nie został ukarany mandatem. Został wezwany do Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym. Policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny.