Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Wyłączona jawność procesu "króla whisky". Z powodu zagrożenia życia oskarżonego

Wyrok wobec kierowcy zapadł już kilkanaście godzin po zatrzymaniu (zdjęcie ilustracyjne)
Łódź
Źródło: Google Maps
Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces Łukasza R., pseudonim Rataj oskarżonego między innymi o podżeganie do zabójstwa jednego z bossów łódzkiej mafii w końcu XX wieku. Sąd wyłączył jawność rozprawy z uwagi na to, że jawność mogłaby stworzyć zagrożenie dla życia oskarżonego i członków jego rodziny.

Łukasz R. vel Dariusz P., pseudonim Rataj jest oskarżony o dwukrotne podżeganie do zabójstwa Ireneusza J. pseudonim Gruby Irek, jednej z czołowych postaci łódzkiego świata przestępczego lat 90. ubiegłego wieku, a także o handel narkotykami i wymuszenia rozbójnicze. Nazwany został przez media londyńskim "królem whisky". Po ucieczce z Polski osiedlił się bowiem w Londynie i żyjąc w ukryciu przez 20 lat prowadził destylarnię.

Wyłączona jawność

Na złożony jeszcze przed rozpoczęciem procesu wniosek adwokata Krzysztofa Wąsowskiego, obrońcy Łukasza R. sędzia Dorota Siewierska zdecydowała o wyłączenie jawności rozprawy w całości. Uzasadniła to ważnym interesem oskarżonego i jego rodziny.

- Istnieje niebezpieczeństwo, że w razie prowadzenia procesu w sposób jawny, doszłoby do zagrożenia dla życia i zdrowia oskarżonego i członków jego rodziny - powiedziała sędzia Dorota Siewierska.

Wniosek adwokata poparł też prowadzący śledztwo prokurator Jerzy Zubrzycki z łódzkiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej. W akcie oskarżenia prokurator zaznaczył, że Łukasz R. w śledztwie "twierdził, że został pomówiony przez osoby, które groziły mu śmiercią, zorganizowano na niego zamach, a jego rodziców w Łodzi nachodzili ludzie ze świata przestępczego".

"Król whisky" stanie przed sądem. Chodzi o gangsterskie porachunki sprzed lat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Król whisky" stanie przed sądem. Chodzi o gangsterskie porachunki sprzed lat

Podżegał do dokonania zabójstwa "Grubego Irka"

Z przygotowanego przez prokuratora Zubrzyckiego aktu oskarżenia wynika, że Łukasz R. w 1997 roku, działając w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym w porozumieniu z Krzysztofem J. pseudonim Jędrzej dwukrotnie podżegał do dokonania zabójstwa "Grubego Irka".

Ireneusz J. był uznawany za jednego z bossów łódzkiego świata przestępczego w latach 90. ubiegłego wieku. Uzurpował sobie prawo do inkasowania należności od działania grup przestępczych na terenie Łodzi, m.in. od złodziei samochodów, ale też żądania udziałów w zyskach z działalności Marka B. pseudonim Rudy, który specjalizował się w oszustwach (m.in. na VAT) i w wyłudzaniu towarów.

Łukasz R. miał dwukrotnie współuczestniczyć w organizacji zabójstwa „Grubego Irka”. Według prokuratury "Rataj" dostarczył karabin AK47 Kałasznikow wykonawcom zlecenia, którymi mieli być Ukrainiec Paweł J. vel. Brit, pseudonim Pasza, a za drugim razem Polak - Andrzej K., pseudonim Broda.

W obu przypadkach zamach się nie udał. We wrześniu 1997 roku przed łódzkim klubem "Dagor" Paweł J. (pojawiał się także z imieniem Aleksander) zrezygnował z wykonania zlecenia, bo jego cel wyszedł ze znajdującej się w budynku siłowni w towarzystwie kilku osób i - jak to opisał prokurator w akcie oskarżenia - "powiedział, że odstąpił od ustalonego planu, bo musiałby zabić ich wszystkich".

W drugim przypadku wykonawcą miał być "Broda", a na miejsce zamachu wybrano cmentarz w Łodzi, gdzie 1 listopada "Gruby Irek" miał odwiedzić groby bliskich. Do zamachu i tym razem nie doszło, bo wykonawca zlecenia z powodu tłoku na cmentarzu obawiał się zranienia innych osób, ale też zatrzymania przez świadków po oddaniu strzałów.

"Gruby Irek" zginął przed pizzerią w Zgierzu w Wigilię 1997 roku zastrzelony przez "Paszę", który ze strychu kamienicy w Zgierzu trafił go z karabinu snajperskiego. Broń miała zostać później zatopiona w Zalewie Jeziorsko. Sam "Pasza" został dwa lata później zwabiony do lasu pod pretekstem kolejnego zlecenia i tam zamordowany.

Handel narkotykami

Łukasz R., poza zarzutami zlecenia zabójstwa Ireneusza J. jest oskarżony o handel narkotykami, czego - jak opisuje prokurator w akcie oskarżenia, miał dopuszczać się także podczas pobytu w aresztach śledczych i zakładach karnych. Oskarżenie obejmuje też wymuszenia rozbójnicze, między innymi o przejęcie transportu perfum o wartości 150 tysięcy złotych.

Dodatkowo oskarżony usłyszał zarzuty wprowadzenia w błąd wojewody łódzkiego oraz poświadczenia nieprawdy przed konsulem RP w Londynie i wyłudzenia paszportów na nazwisko Dariusza P., pod którym ukrywał się w Anglii.

Przed rozpoczęciem procesu prokurator powiedział, że Łukasz R. przyznał się w śledztwie do zarzucanych mu przestępstw i złożył obszerne wyjaśnienia, a jego obrońca złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Dodał, że sprzeciwia się proponowanej przez obrońcę karze pozbawienia wolności w zawieszeniu i będzie domagał się bezwzględnej kary więzienia.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieSądWymiar sprawiedliwościSprawy sądowe w PolsceMafia
Czytaj także:
Samolot linii Emirates Airlines po starcie z międzynarodowego lotniska w Dubaju
Jak ewakuować się z Emiratów? "Są dwie drogi"
Świat
Statek wycieczkowy "Mein Schiff 5" w Dosze
Tysiące turystów utknęło na wycieczkowcach w portach Zatoki Perskiej
Świat
imageTitle
Odśpiewany hymn i saluty. Zmiana postawy irańskich piłkarek
EUROSPORT
Pył saharyjski, Trzcinno
Nad Polskę może nadciągnąć pył saharyjski. Czego się spodziewać
METEO
Statek MSC Ela
Nie tylko ropa. Mają większy problem. "Są bardzo uzależnione"
BIZNES
Usuwali drzewa, wpadli do rzeki
Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki
Olsztyn
F-35 shooting down Iranian jet
Starcie nad Teheranem. Tak F-35 walczył z irańskim myśliwcem
RELACJA
imageTitle
Mistrzowie nad przepaścią. Tylko kilka takich przypadków w historii
EUROSPORT
Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wojewoda zdjął krzyż w urzędzie, jest prawomocny wyrok
Lublin
Kristi Noem w trakcie przesłuchania w Izbie Reprezentantów (4 marca 2026)
Na Kapitolu zapytali ją wprost o romans z doradcą
Świat
Marek K.
"Wielki Mistrz" chce wyjść z więzienia
Martyna Sokołowska
Nielegalne odpady
W dokumentach wpisano minerały i piasek, ładunek był inny
Wrocław
chiny
Tak ma wyglądać najbliższe pięć lat. Jest nowy plan
BIZNES
Radiowóz Henryka Stolarka po wyciągnięciu ze stawu
"To nie oskarżony ma wyjaśnić, jak znalazł się tam jego odcisk"
Bartosz Żurawicz
Mężczyznę zatrzymano dzień po zdarzeniu
Wciągnął kobietę do auta, spłoszyli go przechodnie
Lubuskie
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów. Tak pojadą autobusy
WARSZAWA
imageTitle
Gwiazda snowboardu ofiarą "pijanego turysty". Przeszła kilka operacji
EUROSPORT
Michael Jackson podczas procesu w 2002 roku
Przez lata bronili Michaela Jacksona. Teraz mówią o "praniu mózgu"
Kultura i styl
suski sklej brejza
"Skandaliczne" słowa Marka Suskiego. Odpowiedział
Polska
Porodówki do poprawy
Izby na SOR-ach zamiast porodówek. Szpitale się boją
Anna Bielecka
Adam Glapiński i Karol Nawrocki
Program "zero procent, zero konkretów". Komentują propozycję Nawrockiego
Polska
imageTitle
Kane wypada z gry. Chwilowo nie zbliży się do rekordu Lewandowskiego
Najnowsze
Uderzył samochodem w bariery
17-latek chciał uciec policji. Rozbił auto na barierach
WARSZAWA
Karol Nawrocki
"Jak u Gierka". Była szefowa NBP o pomyśle prezydenta
BIZNES
Warszawa, lotnisko, samolot LOT-u
Usterka w samolocie do Pragi. Pasażerowie wrócili do Warszawy
WARSZAWA
Las w Amazonii, Brazylia
Owady nie są gotowe na to, co im szykujemy
METEO
Motocykl został kompletnie zniszczony
Ojciec i syn zginęli na Wisłostradzie. Jest akt oskarżenia
Alicja Glinianowicz
shutterstock_2712608549
"Prowadzi do postępującego uszkodzenia struktur mózgu". Dotyczy małych dzieci
Anna Bielecka
Wodowskaz w Elblągu na terenie Kapitanatu Portu (zdjęcie z grudnia 2025 roku)
Stany rzek. Tu sytuacja hydrologiczna nie jest dobra
METEO
imageTitle
Mbappe i Haaland oglądają jego plecy. "Najszybszy piłkarz w Europie"
Najnowsze
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica