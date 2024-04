Wyszedł ze szpitala, zmarł na ulicy. Nowe ustalenia

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia na ulicy Kilińskiego, niedaleko dworca Łódź Fabryczna. - Z dotychczasowych ustaleń - a są niemal kompletne - wynika, że 29-letni mężczyzna po północy trafił do jednego z łódzkich szpitali z urazem głowy. Tam zaopatrzono ranę, przeprowadzono diagnostykę i wypisano go do domu. Po wyjściu ze szpitala mężczyzna udał się w kierunku domu. Idąc ulicą Kilińskiego, nagle przewrócił się, upadł na twarz i prawdopodobnie doznał śmiertelnego urazu. To, że doszło do upadku, potwierdzają zapisy monitoringu, który został zabezpieczony - informował wcześniej rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. Życie mężczyzny próbowało ratować kilku przechodniów. - Próbowali go reanimować, niestety wszystkie te działania były bezskuteczne. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon - przekazywał prokurator.