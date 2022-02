Radni zakazali wjazdu "furgonetkom nienawiści", wojewoda zakaz unieważnił. Sąd rozstrzygnął, kto miał rację

Spór rozpoczął się od tego, że łódzcy radni - wzorem innych polskich miast - we wrześniu przegłosowali uchwałę zakazującą poruszanie się po mieście pojazdów oklejonych treściami, które "obrażają jakąkolwiek grupę społeczną". Prawo miejscowe zostało uchwalone 15 września . Uchwała została unieważniona przez wojewodę, Tobiasza Bocheńskiego. Wskazywał on, że przygotowana przez Koalicję Obywatelską uchwała de facto dubluje zapisy artykułu 141 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten przewiduje karę grzywny, nagany lub pozbawienia wolności za umieszczanie "nieobyczajnego ogłoszenia, napisu i rysunku".

Wojewoda podkreślał, że samorządom nie wolno zastępować prawa, które już istnieje. Radni nie zgadzali się z tą argumentacją wskazując, że uchwała odnosi się bezpośrednio do prezentowania nieprzyzwoitych treści, a nie ścigania osób, które je tam umieściły. W związku z tym - ich zdaniem - nie doszło do zdublowania prawa. Dlatego też złożyłi skargę do sądu na decyzję wojewody.

Sąd: uchwała naruszała konstytucyjne prawo do wyrażania poglądów

- Co to znaczy "treść nieprzyzwoita"? Prezydent Miasta Łodzi za każdym razem miałby arbitralnie decydować, jaki samochód ma treści nieprzyzwoite, a jaki nie? To jest zasadnicze pogwałcenie wolności słowa oraz prawa własności, bo każdy właściciel ma prawo robić ze swoim autem co mu się podoba. Jest to też zaprzeczenie prawa do poruszania się, bo przecież miasto nie jest terenem eksterytorialnym - wskazywał wojewoda.