Zarzekali się, że tym razem to nie ich psy zaatakowały człowieka. Prokuratura ma inne zdanie 

Sekwencja zdarzeń była niemal identyczna w miniony weekend, tak jak w połowie zeszłego roku, mężczyznę biegającego po Lesie Łagiewnickim w Łodzi zaatakowały trzy psy. Prokuratura informuje, że za pierwszym i drugim razem atakowały te same zwierzęta. Chociaż policja na początku przekonywała, że jest inaczej.

Zaatakowanego biegacza uratował jeden ze świadków, który odgonił zwierzęta i wezwał karetkę. Niedługo potem policja wyjaśniała już, do kogo mogą należeć agresywne zwierzęta. Scenariusz zdarzenia, do którego doszło w zeszłą niedzielę, był łudząco podobny do dramatu, który pod koniec sierpnia przeżył inny biegacz.