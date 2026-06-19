Łódź Wielki powrót do polskiej ekstraklasy. Karol Świderski w Widzewie Łódź Oprac. Piotr Krysztofiak |

PAOK przegrał z Arisem, gol Świderskiego Źródło wideo: Eurosport Źródło zdj. gł.: Widzew Łódź

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Pozyskanie przez Widzew strzelca 14 goli dla drużyny narodowej to jeden z hitów transferowych letniego okienka ekstraklasy .Do klubu z Łodzi przeszedł na zasadzie transferu definitywnego z Panathinaikosu Ateny, w którego barwach występował od stycznia 2025 roku. W greckiej drużynie zagrał w sumie w 62 meczach, w których strzelił 13 goli.

Transfer za milion euro

Według mediów kwota transakcji miała wynieść milion euro. W Widzewie napastnik ma zarabiać około 1,5 mln euro rocznie i być jednym z najlepiej opłacanych zawodników w lidze.

- Cieszymy się, że Karol jest już z nami. Wiemy, że zawodnik ma cechy, których Widzew potrzebuje. Jest waleczny, nieustępliwy i zawsze gra do końca. Kontraktujemy piłkarza o wysokich umiejętnościach indywidualnych, reprezentanta Polski, który wzmocni rywalizację w ofensywie - przyznał prezes Robert Dobrzycki.

Świderski opuścił rodzimą ekstraklasę zimą 2019 roku, kiedy zamienił Jagiellonię Białystok na PAOK Saloniki, dla którego przez trzy lata zdobył w sumie 35 goli i wywalczył mistrzostwo Grecji oraz dwa krajowe puchary. Następnie występował w amerykańskim Charlotte FC, strzelając na boiskach MLS 28 bramek. Był też wypożyczony do włoskiego Hellas Verona, a następnie trafił do Panathinaikosu.

"Stęskniłem się za Polską"

Związany w przeszłości z UKS SMS Łódź napastnik regularnie występuje w reprezentacji Polski. Do tej pory w drużynie narodowej zagrał 51 razy. Ostatnio wystąpił w towarzyskich spotkaniach z Nigerią i Ukrainą, a wcześniej w barażach eliminacji mistrzostw świata z Albanią i Szwecją, której strzelił gola.

- Stęskniłem się za Polską, bo możliwość bycia u siebie daje duży komfort w życiu codziennym. Cieszę się z tego powrotu i mam nadzieję, że jestem w dobrym wieku, żeby pokazać, że mogę jeszcze dużo zrobić. Czekam z niecierpliwością na pierwsze treningi – powiedział piłkarz, który z łódzkim klubem związał się umową do 2029 roku.

To pierwsze wzmocnienie drużyny trenera Aleksandara Vukovicia w letniej przerwie oraz trzeci reprezentant Polski – po Bartłomieju Drągowskim i Przemysławie Wiśniewskim – pozyskany przez Widzew w tym roku.

Łodzianie w poniedziałek rozpoczną przygotowania do nowego sezonu. Świderski treningi rozpocznie na zgrupowaniu w Austrii.

Poprzedni sezon ekstraklasy Widzew Łódź zakończył na 14 miejscu, do ostatniej kolejki bijąc się o utrzymanie w lidze.