Łódź. Władze miasta mówią o poturbowaniu strażniczki i zawieszają rozmowy. Protestujący oburzeni

Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek poinformował w piątek, że zawiesza rozmowy ze strajkującymi pracownikami socjalnymi po tym, jak grupa protestujących wtargnęła w czwartek do magistratu i "poturbowała strażniczkę miejską". Protestujący zapewniają, że nikt strażnikom krzywdy nie zrobił. - To niewiarygodne, do czego ucieka się miasto, żeby uniknąć konfrontacji z niewygodnymi faktami i niezadowolonymi ludźmi - skomentował związkowiec Sylwester Tonderys.