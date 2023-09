Weszli do mieszkania, zabrali dzieła sztuki warte osiem milionów złotych. Wśród obrazów Malczewski i Kossak

Łódzcy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie do mieszkania i kradzież dzieł sztuki wartych ponad osiem milionów złotych. Były to obrazy znanych artystów między innymi Juliusza i Wojciecha Kossaków, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego czy Tadeusza Ajdukiewicza. Funkcjonariusze odzyskali prawdopodobnie wszystkie skradzione dzieła sztuki. W ich ręce wpadł również paser.

Weszli do mieszkania, podejrzewany mężczyzna wyskoczył z pierwszego piętra

Policjanci na miejscu zdarzenia zabezpieczyli ślady, przesłuchali świadków i zabezpieczyli okoliczne monitoringi. Wytypowali, kto może być odpowiedzialny za włamanie. 31 lipca mundurowi zapukali do drzwi jednego z mieszkań na terenie dzielnicy Górna, gdzie według ich ustaleń mógł znajdować się sprawca. - Nikt w mieszkaniu nie odpowiadał na ich wołania. Intuicja podpowiadała im jednak, że szukany przez nich mężczyzna jest w środku. W pewnym momencie funkcjonariusze zabezpieczający teren w pobliżu miejsca zamieszkania prawdopodobnego sprawcy zauważyli mężczyznę wyskakującego przez okno mieszkania na pierwszym piętrze. Policjanci natychmiast ruszyli za nim w pościg. Zatrzymali go po około 200 metrach. Jak się okazało, był to 31-letni mężczyzna poszukiwany do odbycia kary ponad roku pozbawienia wolności - relacjonuje komisarz Aneta Sobieraj, rzecznika Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.