Łódź. Węgla na placu nie ma, jest za to spór między miastem i Polską Grupą Górniczą

Węgiel, który - w założeniu - miał być sprzedawany mieszkańcom Łodzi po preferencyjnych cenach miał być, przed przewiezieniem do docelowego odbiorcy, składowany na placu należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. Plac jednak jest pusty. W czwartek zorganizowano tam konferencję prasową, w której uczestniczył Piotr Bors z łódzkiego magistratu, prezes MPO Jan Zbroński oraz Tomasz Kacprzak, łódzki radny.

PGG odpowiada i mówi o "niezagrożonej ciągłości dostaw"

Pytani o ten komunikat, uczestnicy czwartkowej konferencji prasowej stwierdzili, że miasto - żeby mogło sprzedać węgiel - musi mieć go u siebie, a nie na placu dystrybucji Polskiej Grupy Górniczej. Przedstawiciel łódzkiego magistratu zaznaczył, że o czekających na przywiezienie dwóch tysiącach ton dowiedział się na chwilę przed konferencją. Wskazał, że to do obowiązków PGG należy przywiezienie surowca z Pabianic do Łodzi. Stwierdził, że PGG - w swoim oświadczeniu - "mija się z prawdą w sposób ordynarny".